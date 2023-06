Singolare incidente stradale ieri notte ad Assemini, sulla strada Statale 130 all’altezza del km 6,800.

Per cause da accertare, un’autovettura è andata a finire sopra un mezzo in transito adibito alla vendita ambulante di generi alimentari (fast food ambulante), trainato da un’altro veicolo.

Sul posto squadre dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale.

Gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza.

La strada è stata temporaneamente chiusa al transito dei veicoli per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. L’intervento si è protratto per oltre cinque ore.

