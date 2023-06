Mario Puddu è il nuovo sindaco di Assemini. È questo il responso del ballottaggio che ha visto in competizione anche l’esponente del centrosinistra unito Diego Corrias. L’ex 5 Stelle si è imposto col 56%.

L’aria nella sede di Puddu era buona già alle 15. Molta fiducia, che si è vista concretizzarsi nel momento in cui il distacco si è fatto via via più ampio. Corrias, dal canto suo, è riuscito a vincere in tre seggi su 21: troppo pochi per tentare la rimonta.

”Sono molto felice, è un momento importante per me e per tutta la città di Assemini. Ho creduto sin da subito nel progetto e evidentemente la proposta ha ripagato” ha commentato il neo sindaco.

