Mariafrancesca Serra è stata riconfermata responsabile di Coldiretti Donne Impresa Oristano.

L’imprenditrice dell’azienda ago-zootecnica situata nel cuore dell’alta Marmilla, è stata rieletta dall’assemblea riunita ieri a Oristano che ha nominato anche le due vice responsabili, Valeria Spiga di Marrubiu, dell’Azienda Terre di Ossidiana e Sonia Cancedda di Gonnosnò, dell’Azienda Enaidi, oltre al nuovo Coordinamento Provinciale.

Alla riunione ha partecipato insieme alle imprenditrici componenti dell’assemblea, in rappresentanza dell’intero territorio provinciale, anche il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò.

“Sono profondamente grata e commossa per il rinnovo – sottolinea Serra – il mio impegno verso la promozione e l’empowerment delle donne nel mondo dell’agricoltura è una responsabilità che prendo seriamente. Sono consapevole dei molteplici ostacoli che le donne imprenditrici devono affrontare, dalle sfide economiche alle barriere culturali – aggiunge la riconfermata responsabile Coldiretti Donne Impresa Oristano – tuttavia sono fermamente convinta che la determinazione, la competenza e l’impegno delle donne possono superare qualsiasi ostacolo. Voglio contribuire a creare una società in cui le donne abbiano pari opportunità di successo e realizzazione – prosegue – e dove il loro talento e la loro capacità possano fiorire e lasciare un’impronta positiva sul tessuto economico e sociale. Ringrazio Coldiretti Donne Impresa per la fiducia che mi ha accordato e per l’opportunità di continuare a servire questa meravigliosa comunità – conclude Mariafrancesca Serra – sono pronta ad affrontare le sfide future con umiltà e determinazione, consapevole dell’importanza del mio ruolo nel contribuire al progresso e all’empowerment delle donne imprenditrici agricole del mio territorio”.

Mariafrancesca Serra dopo aver costruito insieme al padre la società agricola di allevamento bovino da carne, ovicaprino e suino, ha proseguito il suo percorso formativo in giro per l’Italia e il mondo conseguendo la laurea in Ingegneria edile-architettura e il master all’Università di Vienna in costruzioni eco-sostenibili. Esperienze che l’hanno formata ma non allontanata dalla sua Sardegna dove ha deciso di tornare per far crescere l’azienda di famiglia.

Grazie al loro impegno, nel tempo, l’azienda è cresciuta diventando un buon esempio di agricoltura 4.0 per un’attività legata al’innovazione, alla tipologia di agricoltura senza pesticidi e all’utilizzo di nuove apparecchiature, internet of farming, allevamento di precisione e applicazioni di tecnologie ‘lot e big data analitics’. Tra i progetti portati avanti c’è quello sulla Carbon Footprint in collaborazione con l’Università di Agraria di Sassari, grazie al programma europeo “Life Green Sheep” su comeridurre l’impronta di carbonio adottando delle azioni di mitigazione dei gas serra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it