Sardegna Ricerche sarà all’AI Summit, pronta alle sfide dell’intelligenza artificiale.

L’appuntamento è per i prossimi 14 e 15 giugno quando l’agenzia regionale sbarcherà a Londra con 7 startup innovative. L’obiettivo è far conoscere sul mercato internazionale le imprese sarde che lavorano con l’intelligenza artificiale.

Una importantissima occasione per l’Isola che sarà quindi tra i protagonisti dell’AI Summit, organizzato nell’ambito della London Tech Week: il più importante evento mondiale sull’artificial intelligence.

Per i partecipanti è un’opportunità di networking e approfondimento non solo con le aziende, ma anche con i relatori – tutti di alto profilo – fra i quali spiccano James Fletcher, Lead, Responsible AI/ML di BBC, e Hanna Helin, Global Head of Technology Innovation alla London Stock Exchange Group.

“Progetti innovativi e coraggiosi in cui Sardegna Ricerche ha creduto e investito”, sottolinea Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche. “Oggi siamo pronti per i principali eventi sull’AI perché abbiamo saputo guardare nella giusta direzione”, ha concluso Serra.

