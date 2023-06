Nel suo studio medico specialistico a Cagliari visitava con dovizia i pazienti neurologici che si affidavano alle sue cure. Peccato che non fosse un neurologo ed esercitasse abusivamente la professione medica.

Per questo il Carabinieri del NAS di Cagliari, al termine di una complessa attività investigativa, hanno denunciato un cittadino 50 enne, sedicente neurologo, che, in base agli elementi finora acquisiti, risulta che esercitasse abusivamente la professione sanitaria in assenza di qualsiasi qualifica professionale.

Al termine degli accertamenti, basati anche su servizi di osservazione del soggetto, è emerso che quest’ultimo aveva di fatto creato uno studio medico specialistico operante nel delicato settore della neurologia.

I militari hanno proceduto pertanto a sequestrare l’immobile all’interno del quale lo stesso visitava i suoi pazienti e ad interrompere tale attività e scongiurare ogni pericolo per la salute pubblica ed il benessere delle persone che in buona fede credevano di rivolgersi ad un medico neurologo specializzato.

L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è tuttora in corso, con prosecuzione delle indagini preliminari, ed è finalizzata ad acquisire ulteriori riscontri probatori .

