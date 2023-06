Un 83enne pensionato di Quartucciu è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Monserrato per minaccia.

Forse per il caldo, forse per un po’ di nervosismo, nel corso di un alterco stradale sviluppatosi per futili motivi in via Riu Mortu, l’anziano ha imbracciato una motosega che portava a bordo del mezzo e ha minacciato un 22enne di Quartu Sant’Elena. Alla base del diverbio probabilmente una mancata precedenza.

