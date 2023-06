Nottetempo gli rubano la Volkswagen Polo nera. Lui non se ne accorge e la ritrova distrutta perché il ladro nel frattempo si è andato a schiantare.

Disavventura per un muratore 33 enne di Serdiana, dove stanotte un equipaggio dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolianova è intervenuto sulla strada statale 387 all’altezza del km 23, dove si era verificato un sinistro stradale.

Dopo la segnalazione pervenuta alla centrale operativa, i Carabinieri hanno rinvenuto abbandonata sul posto la Volkswagen Polo nera. Il mezzo presentava danni molto rilevanti ed era aperto con le chiavi ancora inserite nel cruscotto.

A seguito di alcuni accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata poco prima e che il ladro in fuga era immediatamente andato incontro a un sinistro stradale, a seguito del quale aveva pensato bene di eclissarsi. Il mezzo è stato quindi recuperato dal legittimo proprietario. Il trentatreenne non si era accorto del furto del veicolo che aveva lasciato parcheggiato sulla pubblica via, nei pressi della propria abitazione. Il danneggiato ha fatto riserva di presentare una denuncia querela per il furto ed il danneggiamento colposo del veicolo.

