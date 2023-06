Elia 17 Baby, il trapper romano condannato a dieci anni di carcere per il tentato omicidio di un 35enne di Sassari, ha preso bene la decisione del Tribunale di Tempio. Tanto che, spavaldo, ha pubblicato sui suoi profili social delle storie in cui ha preso in giro la vittima e ha fatto capire come la disputa non sia ancora finita.

“Io ho preso 10 anni e rido, te piangi” campeggia in una storia su Instagram. Storia che è stata segnalata dall’avvocato della famiglia Piu per un nuovo procedimento penale a carico del trapper. Anche perché non sarebbe l’unica: in un’altra occasione ha avuto modo di scrivere in maniera sprezzante “Ti aspetto con ansia Jeeg Robot, metti le gomme da pioggia“, aggiungendoci un dito medio.

La vittima, Francesco Piu, a seguito dell’accoltellamento subìto il 14 agosto 2022 in spiaggia ad Olbia, è costretto sulla sedia a rotelle.

