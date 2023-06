Nella giornata di ieri sono comparsi a Marrubiu una serie di necrologi dedicati a Silvio Berlusconi, deceduto lunedì mattina. Replicati anche a Mogoro. La scelta però non deve essere piaciuta ad alcuni cittadini, che sono intervenuti.

Se il necrologio di Mogoro è stato strappato via, quelli di Marrubiu sono stati imbrattati con vernice nera. In tutti erano presenti dei messaggi d’affetto verso l’ex premier: “Non dimenticheremo le sue doti di grande imprenditore, appassionato di politica e di vita“.

