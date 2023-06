Contromano all’ingresso di Cagliari sulla 195 racc, la strada che collega la 130 alla 195 lungo la laguna di Santa Gilla.

La donna, 70 anni, è stata fermata dopo aver sfiorato molte auto che viaggiavano nel senso giusto di marcia.

Da un veicolo è sceso un poliziotto, con tanto di paletta del Ministero dell’Interno, che ha fermato gli altri mezzi e ha indirizzato la conducente nel verso giusto, in direzione Elmas.

Lei, ancora confusa, si è immessa nella corsia giusta con un’inversione ed è ripartita come se nulla fossa. L’agente di Polizia ha cercato di inseguirla per fermarla per diversi chilometri.

Si attende di conoscere l’esito della vicenda, dove fortunamente non si sono registrati feriti.

