La Regione lancia la nuova edizione della campagna di promozione e informazione sulla donazione del sangue in Sardegna. Il messaggio già collaudato ‘La Sardegna Sì Dona’ si rafforza con la partecipazione di nuovi testimonial di spicco dal mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura della nostra Isola.

L’iniziativa è stata presentata oggi dall’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, in un incontro a cui hanno partecipato la cantante Maria Giovanna Cherchi e i giganti del basket della Dinamo Sassari, con il presidente Stefano Sardara e i giocatori, Jack Devecchi, Ousmane Diop e Luca Gandini, in rappresentanza di tutta la squadra, da tempo impegnata sul fronte delle donazioni

Da Parigi e Sanremo è arrivato anche il sostegno del tenore Francesco Demuro e del medico Giovanni Angiolini, attraverso i contributi in video messaggio. Non è mancato nemmeno l’appello, in collegamento, di Stefano e Michele Manca, del duo comico Pino e gli Anticorpi, già testimonial nella passata edizione con una serie di spot che saranno riproposti anche in questa occasione.

“I sardi – dichiara l’assessore Doria – sono grandi donatori, ma possiamo fare di più. Abbiamo bisogno di sangue per i tanti pazienti talassemici, che richiedono frequenti trasfusioni, ma anche per la normale attività chirurgica di routine. Anche in questo caso, come in altri, dobbiamo fare i conti con i limiti dettati dall’insularità. Nonostante il buon tasso di donazioni che si registrano sul nostro territorio rimaniamo spesso dipendenti da altre regioni di Italia”.

Sarà una campagna mediatica a tutto tondo quella lanciata dalla Regione con l’obiettivo di informare e chiamare alla donazione chiunque possa farlo, giovani, ma non solo. “Ringrazio tutte le persone, i testimonial e le associazioni, che hanno dato e che daranno il proprio contributo e sostegno a questa campagna per lanciare un messaggio comune che sia di ulteriore stimolo su una problematica importante per il nostro territorio”, conclude l’assessore Doria.

