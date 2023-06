A partire da domani, venerdì 16 giugno, sarà attivo il servizio di salvamento a mare, che il Comune di Cagliari ha predisposto sulle spiagge cittadine per i prossimi 90 giorni, sino a metà settembre 2023, salvo eventuale proroga.

Il servizio della Protezione civile comunale, svolto in collaborazione con la O.D.V. Karalis Rescue Onlus, consentirà a residenti e turisti di godere in piena sicurezza il mare per tutto il periodo estivo.

Saranno 12 i bagnini che adeguatamente muniti di brevetto e formati per l’uso del defibrillatore, sorveglieranno le spiagge sotto il controllo di 3 responsabili della società, con la supervisione della Protezione civile comunale, che effettuerà ripetuti sopralluoghi per verificare l’efficacia del servizio.

L’attività verrà svolta come di consueto nelle 4 postazioni del servizio di salvamento, dislocate a Cala Mosca, alla 1^ fermata, alla 4^ fermata e nella zona dell’ex Ospedale Marino. In ognuna di esse, dalle ore 9 alle ore 19, verranno assicurate le seguenti attività:

organizzazione di pronto intervento per il salvamento dei bagnanti in difficoltà, in pericolo e/o infortunati lungo le spiagge in custodia;

prestazione delle operazioni di primo soccorso, anche con l’uso del defibrillatore semiautomatico, nell’eventualità di necessità di assistenza urgente;

tutela delle condizioni igieniche sull’arenile mediante il controllo del rispetto, da parte dei bagnanti, delle leggi sanitarie e delle ordinanze statali, regionali e comunali;

controllo in acqua dei punti più frequentati, per l’individuazione e la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo.

