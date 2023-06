Misteriosa aggressione a Cagliari nel quartiere di Is Mirrionis, nei pressi del Cus. La denuncia una delle protagoniste in un post sulla pagina FB “Spotted Unica: reloaded”.

“Ieri, ultima serata di Ateneika, io e la mia amica siamo state aggredite nei parcheggi sterrati dietro i caddozzoni che stanno davanti al Cus da un ragazzo incappucciato e col volto coperto che ha toccato la mia amica mentre lei era accovacciata per fare la pipì – scrive la ragazza -. Lei l’ha afferrato e lui le ha tirato un pugno, io l’ho preso a calci ma si è volatilizzato correndo su per la collinetta da cui era sceso. Fate attenzione e non andate mai da sole da nessuna parte, era sicuramente appostato là per fare molto peggio di così, fatevi sempre accompagnare e tenete gli occhi aperti. Noi per fortuna eravamo in due e siamo riuscite a reagire, ma cosa sarebbe successo se per disgrazia ci fosse stata una ragazza da sola? Se qualcuno ha visto qualcosa o ha subito qualsiasi tipo di violenza o aggressione di questo tipo non stia in silenzio, andate al pronto soccorso e denunciate subito”.

Dai commenti sotto il post sembra che stessa cosa sia successa anche ad altre ragazze cagliaritane.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it