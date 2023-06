La Sardegna è la regione italiana che nel corso del 2022 ha fatto registrare il quantitativo maggiore di marijuana sequestrata: 14.783 chili, dunque quasi 15 tonnellate. Numeri inferiori rispetto alle oltre 23mila tonnellate sottratte al mercato dello spaccio nel 2021, ma comunque enormi.

Lo dice l’ultimo rapporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diffuso in vista della giornata mondiale delle Nazioni Unite contro l’abuso e il traffico illecito di droga che ricorre il 26 giugno. La relazione 2023 racconta infatti l’attività svolta lo scorso anno dalla Polizia di Stato nel contrasto al narcotraffico.

Insieme a Calabria e Sicilia la Sardegna è inoltre la regione che registra la maggiore produzione outdoor, ovvero la coltivazione in “piantagioni” illegali. Le piante sequestrate lo scorso anno dagli agenti sono state 35.607.

Il rapporto evidenzia che a livello nazionale nel 2022 si è registrato un “record assoluto” dei sequestri di cocaina: più di 26 tonnellate, con un aumento del 22%. In Sardegna i sequestri sono stati pari a 128 kg.

L’isola è al sesto posto tra le regioni italiane anche per i sequestri di droghe sintetiche: quasi 5 kg confiscati in dodici mesi. Quanto alle altre sostanze illecite, in Sardegna stati sequestrati in un anno anche 6 chili di eroina e 137 chili di hashish.

