Una importante infestazione di zecche è stata rilevata all’interno del “SS Trinità” di Cagliari. Lo denuncia la Fials.

“Ci si domanda come sia possibile una cosa del genere all’interno di un ospedale pubblico, non solo visto l’elevato numero di degenti ricoverati al suo interno ma visto anche l’elevato numero di visite ambulatoriali nonché di visitatori che, giornalmente, vi si recano per far visita ai loro parenti”, evidenziano i segretari provinciali Giampaolo Cugliara e Giampaolo Mascia, evidenziando che “alcuni dipendenti hanno dovuto far ricorso a cure mediche dopo essere stati punti da questo insidioso parassita che, è bene ricordarlo, è estremamente pericoloso data la sua capacità di trasmettere diverse patologie, alcune delle quali in grado di mettere a rischio la vita stessa”.

Quale sicurezza viene garantita a lavoratori, degenti e visitatori dentro l’ospedale? domandano i rappresentanti della Fials che chiedono alla Direzione Generale della Asl 8 Cagliari di porre immediatamente in atto tutte le azioni più opportune per l’immediata risoluzione di questa gravissima criticità.

