Da dieci anni si parlava della presenza delle balene nel Nord Sardegna. Ora è realtà: i ricercatori del progetto R!se “Sardegna, i giganti dimenticati” hanno registrato con gli idrofoni i segnali dei capodogli nel cosiddetto Canyon di Castelsardo.

Per le ricerche dei mammiferi marini sono stati impiegati droni aerei, idrofoni, kit di rilevamento del dna ambientale e droni subacquei. Un team di filmaker sta riprendendo tutte le fasi del progetto, al termine del quale sarà realizzato un documentario che sarà distribuito su canali internazionali.

“È stato emozionante avvertire dall’idrofono il clic del capodoglio. In quattro giorni abbiamo registrato la presenza di cetacei per ben sette volte” ha raccontato Laura Pintore, biologa esperta di megafauna marina per il Wwf.

