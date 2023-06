Fermati nel pomeriggio di ieri, tra via Ticca e via Laconi, a Cagliari, due residenti del posto di 43 e 52 anni.

Una pattuglia moto della Polizia Locale di Cagliari, durante il servizio di presidio del territorio, ha notato i due soggetti all’interno di un autocarro che durante la marcia maneggiavano delle siringhe.

Dopo un’accurata ispezione sul veicolo e perquisizione personale sono stati rinvenuti sul mezzo: 0,22 grammi di eroina, un coltello serramanico di 8 centimetri di lama e 10 centimetri di manico, 2 boccette di metadone e 2 siringhe delle quali una con residui di sostanza stupefacente e l’altra pronta per essere iniettata.

Il conducente, inoltre, invitato a sottoporsi ad accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza e lo stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti presso una struttura ospedaliera.

Per questo l’uomo è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e in concorso con il passeggero per detenzione di coltello a serramanico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Entrambi verranno segnalati alla locale Prefettura per essere sottoposti a visita periodoca sulla idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it