Una giovane di 32 anni è stata molestata al colle San Michele, a Cagliari.

La stessa ha denunciato l’increscioso episodio accaduto il 27 maggio scorso. Da quanto si è appreso, la ragazza si trovava a una festa al parco quando si è allontanata per un momento fuori ed è stata avvicinata da uno sconosciuto e molestata.

La vittima si è messa a urlare ed è tornata dal gruppo di amici per chiedere aiuto. Nel frattempo l’aggressore si è dileguato facendo perdere le sue tracce.

Dopo tre giorni si è recata in Questura per denunciare il fatto, con tanto di video fatto col suo smartphone che riprende il molestatore ma in cui è ben difficile riconoscerne l’identità.

In corso le indagini della Squadra mobile per individuare il soggetto. Sfortunatamente, nell’area in questione non vi sarebbero nemmeno telecamere di videosorveglianza.

La giovane 32enne, però, non è la sola ad aver subito molestie.

Soltanto ieri è stata pubblicata nella pagina Facebook di Spotted Unica una segnalazione da parte di una ragazza aggredita da uno sconosciuto nell’ultima serata di Ateneika, manifestazione sportivo-culturale che si svolge al Cus di Cagliari.

“Io e la mia amica – racconta la giovane nel post – siamo state aggredite nei parcheggi sterrati dietro i caddozzoni che stanno davanti al Cus da un ragazzo incappucciato e col volto coperto che ha toccato la mia amica mentre lei era accovacciata per fare la pipì. Lei l’ha afferrato e lui le ha tirato un pugno, io l’ho preso a calci ma si è volatilizzato correndo su per la collinetta da cui era sceso”.

Non è dato sapere, al momento, se si tratti dello stesso soggetto oppure se i responsabili dell’aggressione siano due persone diverse.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it