Scoppia la polemica sui social per l’annuncio dello spostamento del concerto di Salmo – per l’unica tappa sarda del suo tour estivo – dall’Opera Beach Arena, sul lungomare Poetto, alla Fiera di Cagliari.

Come spiegato dagli organizzatori del Cagliari Summer Festival, l’evento è stato trasferito “a causa dell’elevato numero di richieste e al fine di poter accogliere più partecipanti al concerto”.

Appresa la notizia, sono fioccati i commenti di chi si è visto annullare per due volte di seguito l’attesissimo concerto di Tiziano Ferro a Cagliari con prima data 11 luglio 2020, poi posticipato al 18 luglio 2021 causa Covid, e annullato nuovamente per non ben definite motivazioni.

“Perché Salmo alla Fiera sì e Tiziano Ferro no?”, si chiedono in molti. Quesito al quale non è stata data nessuna risposta ufficiale né dagli organizzatori del concerto né tantomeno dal Comune di Cagliari che provvede alle concessioni degli spazi per gli eventi musicali.

Come annunciato dagli organizzatori, infatti, l’evento è stato spostato al Forte Village di Pula a prezzi ben più elevati rispetto a quelli previsti per le date precedenti – e a quelli del resto d’Italia.

Un episodio analogo era accaduto il mese scorso, quando l’amministrazione comunale aveva deciso per il “no” al concerto del primo maggio al Bastione di Cagliari in quanto, come spiegato dagli organizzatori “ci è stato detto che l’area non risulta adeguata ad accogliere l’evento”.

Decisione, poi, sconfessata con il concerto di Fiorella Mannoia del 27 maggio scorso, che ha visto la “terrazza” cagliaritana gremita di gente, per la serata conclusiva del World Triathlon Championship Series 2023.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it