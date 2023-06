Un cocktail dedicato al mister Claudio Ranieri, autore di una rimonta insperata che ha portato il Cagliari Calcio dalla 14esima posizione in classifica dritto in Serie A.

Il drink si chiama “Ranieri is bAck” ed è stato ideato e realizzato da Domenico Fammiano, conosciuto come il “barman dei vip”, originario della Campania ma da anno ormai di stanza ad Alghero.

“Quando ho visto che il Cagliari stava andando avanti – racconta Fammiano all’Ansa – ho pensato: se il Cagliari va in serie A dedico un nuovo cocktail a mister Ranieri. Un grande allenatore, che ha fatto bene ovunque è andato. Ho pensato al suo grande ritorno in Sardegna dopo tanti anni, all’entusiasmo che ha portato tra i tifosi, anche qui ad Alghero. Ha riportato il Cagliari tra le grandi del calcio e tutta la Sardegna lo ha ringraziato”.

Alla base del cocktail ci sono tutti ingredienti made in Sardinia: “Ho voluto coinvolgere tutte le zone della Sardegna – ha spiegato il noto barman – e allora ho scelto un gin prodotto nel Nord dell’Isola, il Rena 41, il distillato di pompia, un frutto autoctono del centro, e il vermouth rosso di Silvio Carta, del sud Sardegna. È un after-dinner, essendo abbastanza alcolico va bevuto preferibilmente dopocena”.

“Naturalmente Ranieri – conclude Fammiano – è il benvenuto qui ad Alghero. Se dovesse venire in vacanza da queste parti, per me sarebbe un grande onore poter fargli assaggiare il cocktail a lui dedicato. Lo aspettiamo a braccia aperte”.

