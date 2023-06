È ufficiale: Alessandro Cappelletti entra ufficialmente nella squadra della Dinamo Sassari.

Lo comunica la stessa società con grande soddisfazione per aver messo sotto contratto per le prossime due stagioni il playmaker umbro.

Classe 1995, cresciuto nelle giovanili di Siena, ha vinto una Champions League con la Virtus Bologna, facendosi conoscere a Verona nell’ultimo campionato di Serie A.

“Sono onorato di poter far parte della Dinamo”, ha commentato Cappelletti dopo l’annuncio ufficiale.

“Ci eravamo già andati vicini in passato qualche anno fa – continua il giovane playmaker umbro -, ora è tutto vero e non vedo l’ora di poter cominciare con la mia nuova squadra. Ci siamo scelti reciprocamente, Sassari rappresenta una delle migliori società nel panorama cestistico, mi ritengo fortunato nel poter vestire questi colori, è una grande opportunità che spero di ripagare al meglio, non vedo l’ora di conoscere questa terra e il suo popolo”.

