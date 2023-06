La sua programmazione variegata e di altissimo livello, una location straordinaria, immersa nella magica bellezza di Santa Margherita di Pula (CA) e la sua atmosfera unica sono gli elementi che hanno permesso alla Forte Arena, sin dalla sua apertura nel 2016, di affermarsi come una delle destinazioni più prestigiose e apprezzate per gli eventi live nel panorama sardo.

La riconferma arriva anche per l’estate 2023 con un palinsesto d’eccezione che spazia dalla musica d’autore di Tiziano Ferro e Gigi D’Alessio, all’inconfondibile ironia di Checco Zalone, passando per il musical con La Leggenda di Belle e la Bestia.

Tiziano Ferro | Domenica 16 Luglio 2023 alle 21:30

Lo straordinario cantautore italiano, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, salirà sul palco della Forte Arena per una serata indimenticabile, unica in Sardegna.

Uno spettacolo appositamente studiato per la suggestiva location, dove l’artista regalerà al pubblico le sue melodie coinvolgenti e la sua potente voce, accompagnate dalla sua travolgente energia.

A 6 anni di distanza dall’ultimo tour, a partire dal 7 giugno, prenderà il via il “Tzn 2023” che riporterà il cantautore negli stadi delle principali città. Dal 5 maggio è inoltre disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali “Destinazione mare”, il nuovo singolo inedito dell’artista, nato dall’inedita collaborazione con Itaca, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti, edito da Virgin Records/Universal music Italia.

Gigi D’Alessio, Dove c’è il Sole Tour | Sabato 29 Luglio alle 21:30

Il concerto, unica tappa in Sardegna del “Dove c’è il sole tour”, è il nuovo viaggio live che porterà l’artista sui palchi delle principali arene estive.

Con una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi Gigi abbraccerà il pubblico del teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula con la grande passione che lo contraddistingue per cantare insieme le sue canzoni più amate: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

La Leggenda di Belle e la Bestia – Il Musical | Sabato 5 agosto alle 21:00

Un’avventura magica prende vita a Santa Margherita di Pula con la rappresentazione del musical “La Leggenda di Belle e la Bestia”. I personaggi amati di questo classico racconto si esibiranno in uno spettacolo coinvolgente e suggestivo, in cui musica, danza e scenografie mozzafiato si fonderanno insieme per creare un’esperienza teatrale indimenticabile. Il musical, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, portato in scena dalla Compagnia dell’Ora, sarà un viaggio emozionante attraverso una nuova storia di amore e di avventura, dall’epilogo inaspettato, che conquisterà il cuore di grandi e piccini. Testi e regia sono di Luca Cattaneo, musiche di Enrico Galimberti, mentre coreografia, costumi e scene sono rispettivamente di Silvia de Petri, Silvia Pedretti e Fabrizio Cattaneo.

Checco Zalone, Amore + Iva Tour | Sabato 12 Agosto alle 21:00

Uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano, Checco Zalone si prepara a stupire la Sardegna con uno show spettacolare, totalmente inedito, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino e prodotto da Arcobaleno Tre e MZL. Undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, l’artista pugliese farà tappa alla Forte Arena con Amore + Iva, un tour straordinario della durata di un anno che ha debuttato a Firenze nel mese di novembre, grazie all’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Musica, racconti, imitazioni e parodie e la straordinaria ironia di Checco Zalone promettono di regalare momenti di puro svago e ilarità.

Forte Arena

Un vero e proprio anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula, a meno di 40 minuti da Cagliari, inaugurato nel 2016 dal Forte Village Resort per ospitare fino a 5000 persone. Uno spazio unico nel suo genere, dove le infrastrutture di supporto – palco e aree tecniche – sono state realizzate applicando i più avanzati principi

della bio-edilizia nel totale rispetto dell’ambiente circostante, che negli anni ha ospitato star di fama internazionale come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Anastacia e Roberto Bolle per citarne solo alcuni. Aperta al pubblico esterno, la Forte Arena nasce con l’obiettivo di inserire a pieno titolo cultura e spettacolo tra gli

elementi chiave dell’offerta turistica isolana.