Impresa, lavoro, opportunità di sviluppo territoriale e crescita economica. Se n’è parlato a Palazzo Bacaredda dove il sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto stamani in visita di cortesia il presidente nazionale di CONFAPI, Cristian Camisa, accompagnato dal presidente CONFAPI Sardegna, Giorgio Deplano.

“Le imprese sono in grado di creare ricchezza e occupazione. Chi amministra ha il dovere prestare loro la giusta attenzione”, ha rimarcato il primo cittadino esprimendo anche la propria vicinanza ai problemi che affliggono il mondo imprenditoriale.

Durante l’incontro di questa mattina di venerdì 16 giugno 2023 il presidente Camisa ha ricordato, che “in occasione dei primi 50 anni di attività di API Sarda/CONFAPI Sardegna, stiamo programmando, per questo weekend è in programma una serie di eventi e iniziative di carattere istituzionale e convegnistico, che avranno come riferimento il sistema socio-economico della Sardegna, ma con una sicura ribalta di carattere nazionale”.

Al termine della visita il sindaco Truzzu e il presidente Camisa si sono resi disponibili a qualsiasi iniziativa utile alla città e ai cittadini.

