Il sito di Sos Enattos, proposto dall’Italia, per realizzare l’’Einsten Telescope, “è fondamentale anche per l’addestramento in vista dell’esplorazione di Marte, perché sul pianeta sarà necessario anche trovare delle grotte e caverne. E qui la preparazione gioca un ruolo fondamentale”.

Lo ha rivelato all’Ansa Amalia Ercoli Finzi, scienziata e prima ingegnera aerospaziale in Italia, in visita a Cagliari per l’assemblea nazionale dell’associazione italiana donne ingegneri e architetti (Aidia).

Secondo la scienziata l’approdo su Marte è legato alle terribili radiazioni. Dunque è necessario realizzare un avamposto in grado di aprire la strada per l’arrivo di un equipaggio”.

“Nei prossimi dieci anni – ha spiegato – è prevista un’esplorazione sistematica con l’obiettivo di costruire una nostra casa sulla Luna. Poi sarà la volta di Marte. Siamo un po’ dei nuovi esploratori, cerchiamo laghi e tanto altro nello spazio, come gli inglesi che cercavano le origini del Nilo”.

