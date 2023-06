Ricerca, denuncia Pd: 53 progetti bloccati in Sardegna

Nel mirino la mancata stipula delle convenzioni per gli studi di ricerca clinica nelle ASL della Sardegna con riguardo allo studio clinico Aster

In tutto sono 53 i progetti di ricerca bloccati nell’isola a causa della mancata stipula delle convenzioni per gli studi di ricerca clinica nelle ASL della Sardegna con riguardo allo studio clinico Aster. Lo denuncia una interrogazione presentata in consiglio regionale dalla consigliera regionale del Pd Rossella Pinna.

“Lo studio Aster, è lo studio nazionale sulle broncopatie, 40 medici in Italia di cui 3 arruolati in Sardegna- scrive Pinna – la Sardegna è l’unica delle 18 regioni coinvolte a non avere attivato la convenzione. A ottobre 2022 il comitato etico regionale ha emesso parere positivo, ma ARES prima e la ASL 8 poi non hanno firmato la convenzione. Nessuno sa per quali ragioni. Eppure la ricerca è importante, serve a individuare nuovi protocolli e nuove terapie, è GRATIS, nel senso che la pagano altri e non la Regione. Eppure persiste da mesi una malcelata indifferenza verso lo studio in questione e verso gli altri 53 che giacciono in attesa nelle diverse ASL e Aziende. Non mancano i medici che vorrebbero portarli avanti, mancano la comprensione del valore della ricerca e l’attenzione dovuta da parte della burocrazia sanitaria”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it