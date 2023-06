La Coldiretti Nuoro Ogliastra chiede che la Regione intervenga dopo il violento nubifragio del 21 e 22 maggio a Dorgali che ha colpito centinaia di ettari nelle campagne di Iloghe e Osala: l’organizzazione agricola chiede non solo ristori per i danni patiti ma anche infrastrutture per scongiurare nel futuro, i danni che mettono in ginocchio le aziende.

“Il Nuorese è stata una delle Provincie più colpite della Sardegna dall’ennesima ondata di maltempo e a farne le spese, ancora una volta, sono state le aziende agricole, zootecniche e agrituristiche di molte aree della provincia – denunciano Leonardo Salis e Alessandro Serra della Coldiretti territoriale – La conta dei danni è ancora in corso e dirà con certezza quali sono state le proporzioni della devastazione, dopo due giorni di pioggia ininterrotta che ha fatto salire il livello delle precipitazioni a 295 millimetri di acqua caduta nel territorio comunale”.

“Continuiamo ad assistere alla furia devastatrice del maltempo, che ogni volta mette in ginocchio enormi aree agropastorali della provincia – sottolineano i due esponenti di Coldiretti – Restiamo fortemente preoccupati per il futuro ed è per questo che oltre ai ristori, chiediamo che si continui a lavorare sull’infrastrutturazione necessaria ad arginare questi fenomeni atmosferici che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, stanno diventando sempre più violenti e pericolosi per persone, animali e strutture aziendali”.

