Nel centro storico di Quartucciu, i residenti sono sul piede di guerra. In particolare dopo che è stato installato uno specchio stradale all’incrocio tra due vie, Dessiè e Asmara.

“Non passa giorno che qualche mezzo di trasporto, soprattutto le ambulanze (anche in codice rosso), rimangano incastrate“ lamentano. In particolare perché la strada è stretta e il palo ostruisce ogni possibile svolta.

Dopo varie segnalazioni ai organi competenti, è stato proposto di sostituire il palo con un braccio metallico fissato al muro della casa adiacente. Ma l’idea non è stata accolta.

Anzi, il disagio rischia di protrarsi. “Vorrebbero aggiungere un cartello che suggerisca di non transitare nella via Dessiè per non rimanere incastrati con i mezzi di soccorso. Incredibile”.

Cosi i residenti chiedono maggiore ascolto all’amministrazione sui problemi della zona.

