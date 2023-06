Parola d’ordine sperimentare per portare sulle tavole un prodotto con caratteristiche uniche: il Pecorino Romano stagionato 120 mesi.

Il Pecorino ha riposato per dieci anni nella cantina dell’azienda agricola di famiglia di Tonino Pintus, a 700 metri sul livello del mare, nel triangolo fra Berchideddu, Padru e Alà Dei Sardi, a 25 chilometri da Olbia.

Il Pecorino Romano DOP 120 mesi è stato presentato oggi con il taglio in anteprima del prodotto e l’illustrazione delle sue caratteristiche.

“Era l’anno 2013-2014, in quel momento mi è venuta l’idea di indagare il prodotto, mediante la stagionatura a lungo termine, per valutarne le capacità, la struttura, la resistenza. La nostra soddisfazione è di aver dato prova certa della qualità di un formaggio unico, antico e giovanissimo allo stesso tempo” ha raccontato Tonino Pintus.

Gianni Maoddi, presidente del Consorzio, ha applaudito la scelta: “Il Consorzio è dalla parte di chi sperimenta e lavora per l’innovazione del prodotto. Come nel caso del Pecorino Romano 120 mesi. In questo modo si crea diversificazione e dunque nuove occasioni di mercato, andando incontro ai gusti dei consumatori”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it