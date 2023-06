Un uomo di 47 anni di Sassari è stato fermato a Porto Torres dopo aver provocato un incidente ed esser fuggito via. Sottoposto ad alcol test, è stato trovato in evidente alterazione alcolica. Dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza e di fuga con danno alla persona e omissione di soccorso.

L’uomo era alla guida di un’auto in cui erano presenti altre tre persone. Stava dirigendosi verso il centro da via Balai quando ha sbattuto contro un’altra auto in sosta in cui era presente una donna. Il veicolo è poi finito contro un palo della luce arrestando la sua corsa.

Invece di sincerarsi della situazione, il 47enne è scappato verso il centro del paese dove è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. In seguito è stato portato al pronto soccorso in cui gli è stato rilevato un trauma cranico.

