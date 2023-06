Un giovane è stato fermato in via Baylle a Cagliari, nella serata di sabato 17 giugno, dopo aver aggredito i carabinieri in mezzo alla movida.

Un gruppo di cittadini ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri a causa di alcuni ragazzi che stavano dando fastidio ai passanti.

Una volta arrivate le forze dell’ordine, uno dei giovani, un 30enne di Sestu, ha sputato sull’auto dei carabinieri provocandoli. L’intervento con lo spray urticante lo ha agitato, a tal punto da aggredire i carabinieri. Che lo hanno fermato col taser.

Il ragazzo è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it