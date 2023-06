Un bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari a seguito di un brutto incidente avvenuto a Oristano.

Per cause ancora da accertare, una Panda è uscita fuori strada e si è ribaltata. Il conducente è uscito illeso, ma il figlio ha riportato alcune fratture. Le sue condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita.

