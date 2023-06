Quattro giorni di allerta meteo per temperature elevate in Sardegna. È quanto emesso dalla Protezione Civile regionale in vista dei prossimi giorni dove si arriverà a sfiorare i 40 gradi.

Dalla giornata di domani, lunedì 19, si prevedono temperature localmente molto elevate sulla Sardegna settentrionale e occidentale, in ulteriore aumento martedì 19 giugno 2023.

Nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, le temperature molto elevate interesseranno invece tutta l’Isola. Nell’arco del periodo le temperature potranno superare i 40°C.

Così l’avviso della Protezione civile regionale, che raccomanda di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it