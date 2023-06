Un altro attentato incendiario nella notte, nel Nuorese. Intorno alla mezzanotte di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Suni, in via Martiri della libertà per fermare l’incendio appiccato a un’auto di proprietà di dell’avvocato Massimiliano Atzori. Anche in questo caso è stata confermata la natura dolosa delle fiamme.

I carabinieri di Bosa che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.

