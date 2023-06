Arrestato a Carbonia un giovane di 35 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella nottata di ieri, domenica 18 giugno, il soggetto era stato visto viaggiare a tutta velocità in via Dalmazia, nel capoluogo del Sulcis, dagli agenti del Commissariato locale, impiegati in attività di prevenzione e controllo del territorio in città.

Il 35enne era già noto ai poliziotti per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, per cui lo hanno fermato per una perquisizione personale e dell’auto.

Dentro il marsupio indossato dal sospettato sono stati trovati: un involucro di cellophane termosaldato, contenente 15 grammi di cocaina e un involucro di 10,5 grammi di eroina.

Si è poi passsati alla perquisizione domiciliare, durante la quale i poliziotti hanno potuto rinvenire: un bilancino di precisione, vari frammenti in cellophane presumibilmente utilizzabili per il confezionamento di dosi, una boccetta di metadone priva della prescrizione medica, una confezione di sostanza da taglio tipo “mannitolo”, una somma di 90 euro in banconote di vari tagli verosimilmente provento dell’attività illecita.

Da ulteriori accertamenti, inoltre, è emerso che il 35enne circolava sprovvisto di patente di guida in quanto revocata precedentemente e senza copertura assicurativa del veicolo, per cui ne è stato disposto il fermo amministrativo.

A termine delle formalità di rito, il predetto veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza tenutasi nella giornata odierna, ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.

