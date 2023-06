Nella nottata del 18 giugno, a Settimo San Pietro, è stato denunciato per porto abusivo di armi, un 38enne del luogo, disoccupato.

L’uomo, sottoposto a controllo dei carabinieri della locale Stazione, in località Sa Guardiedda mentre era alla guida di un autocarro Ford Ranger, è stato trovato in possesso di un fucile semiautomatico marca Beretta calibro 12, con inserite in camera di cartuccia tre munizioni calibro 12 a pallettoni.

Il fucile, la cui detenzione era stata regolarmente dichiarata, è stato comunque posto sotto sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it