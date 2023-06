La vacanza in barca attrae sempre più italiani e cresce il numero di viaggiatori che desidera trascorrere la propria estate navigando alla scoperta delle perle nascoste del Mediterraneo.

Il trend è stato rilevato da SamBoat, piattaforma leader in Europa nel noleggio barche con o senza skipper, che nei primi mesi del 2023 ha registrato un +130% in termini di prenotazioni per i mesi estivi, rispetto allo stesso periodo del 2022.

A crescere è anche il valore del carrello. Dai dati raccolti da SamBoat, infatti, la spesa media degli italiani è aumentata quasi del 53%, attestandosi quest’anno sui 2.382 euro.

L’aumento è da imputare, al netto di un generico incremento dei costi, anche a un cambiamento nelle abitudini di prenotazione dei viaggiatori che stanno scegliendo sempre di più periodi di vacanza più lunghi rispetto al passato.

Vacanze in barca: i prezzi medi giornalieri

Il noleggio giornaliero delle barche a motore, inclusi gli yacht, per esempio, prevede una spesa media di 400 euro al giorno, mentre i gommoni si aggirano intorno ai 200 euro, pari rispettivamente a 66 euro e 33euro a testa al giorno in caso di gruppi di 6 persone.

Per chi in mare vuole provare l’emozione di veleggiare verso il tramonto, invece, ci sono le barche a vela, che prevedono una spesa media di 2.730 euro per sette giorni di navigazione se si considera l’affitto di un’imbarcazione per 6 persone, quindi 455 euro a testa per una settimana.

C’è poi chi preferisce optare per i catamarani, che possono ospitare fino a 12 persone e che costano in media 1.950 euro per 3 giorni, pari a poco più di 162 euro a testa per l’intero fine settimana; una soluzione, questa, che permette di risparmiare sul budget vacanze, visto che il veliero prevede anche le cuccette e non sarà quindi necessario prenotare un alloggio.

Vacanze in barca: le destinazioni più gettonate

Dal punto di vista delle destinazioni, rileva SamBoat, la Top 10 delle preferite dagli italiani è quasi tutta tricolore, a esclusione di tre mete.

A guidare la classifica ci sono: Sardegna, Croazia e Campania, seguite da Sicilia, Grecia, Toscana, Liguria, Ibiza, Ponza e il litorale di Venezia.

In particolare, nell’Isola è la costa nord-orientale a registrare i numeri migliori con Golfo Aranci in pole position tra le mete più gettonate dagli italiani che scelgono di trascorrere le vacanze in barca.

