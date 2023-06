Tutto soldout allo stadio San Siro per il concerto di Tiziano Ferro, in un tour che regista già 500mila spettatori in tutta Italia.

Nella seconda serata milanese – delle tre previste – c’è anche la sua carissima amica Elisabetta Canalis. I due hanno avuto modo di conoscersi meglio lontano dai riflettori di “casa” a Los Angeles, dove vivono entrambi.

È proprio la showgirl sassarese ad aver immortalato tutto nel suo profilo Instagram, dove si mostra con altri due amici mentre si dirige verso lo stadio.

“Stiamo andando dal mitico Tiziano Ferro”, dice Canalis che svela anche la sua canzone preferita: “Non vediamo l’ora di cantare Sere nere”.

E infatti, come annunciato, la showgirl sarda posta diverse story in cui la canta a memoria, in mezzo a una folla di fan che riempie San Siro di emozioni fortissime.

