Un ragazzino di 13 anni, per cause ancora da accertare, è caduto da uno degli scogli di Cala Moresca a Tortolì riportando un politrauma toracico e addominale. Le sue condizioni sono molto gravi, tanto da esser stato necessario il trasporto in elisoccorso verso l’ospedale Brotzu di Cagliari con una equipe medica specializzata.

Il ragazzo avrebbe fatto un volo di almeno 10 metri. Non sarebbe però in pericolo di vita.

