“Quanto emerso questa mattina durante le audizioni nella Commissione Trasporti della Camera del dott. Pippobello (Sogeeal Spa Aeroporto di Alghero e Geasar Spa Aeroporto di Olbia) e del dott. Piga (Sogaer Spa Aeroporto di Cagliari Elmas) nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla continuità territoriale dimostra il fallimento della giunta Solinas nella gestione del sistema dei trasporti aerei in Sardegna”. Così la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, e il collega del PD, Silvio Lai.

“I dati presentati – spiegano i due deputati – mostrano una forte riduzione su Cagliari dei passeggeri che hanno volato in continuità, quasi il 20% in meno, nonostante il maggior numero di posti disponibili. Il fatto è legato ai due bandi emanati dalla Giunta di sardo-leghista, che ha diminuito le fasce orarie da 6 a 3 su Fiumicino e da 4 a 3 su Milano Linate. Rispetto al 2019 con la giunta Pigliaru, nel 2023 su Fiumicino i voli si sono ridotti del 17% e su Milano addirittura del 32,5%. Da Roma a Cagliari – proseguono Ghirra e Lai – non si vola tra le 11 e le 17 e su Alghero non si vola dalle 14 alle 21, buchi di 6-7 ore che non si erano mai visti. Con in più una compagnia aerea su Alghero che non vende i biglietti nelle 3 ore precedenti il volo”.

“La Regione non interviene in nessun modo per garantire l’aumento dei voli, consentendo così alle compagnie che non gestiscono la continuità di proporre voli a cifre folli. C’è abbastanza materiale per dire che il fallimento della Giunta di destra è totale ed è certificato anche dai tecnici”, concludono i deputati.

