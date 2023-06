Regione Sardegna e Comune di Cagliari sono al lavoro per una bozza di accordo sul nuovo stadio del Cagliari. Il progetto comprende anche lo studentato di via Trentino e il nuovo ospedale.

Questa mattina c’è stato un primo incontro tra dirigenti di viale Trento e via Roma. Le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana per visionare i dettagli della possibile intesa. Uno dei nodi riguarda proprio la collocazione del nuovo nosocomio: a questo punto la Regione ha chiesto al Comune di indicare un’area in cui potrebbe sorgere. quale potrebbe essere l’area più idonea per la realizzazione.

Sul nuovo stadio, il Comune di Cagliari ha già fissato la data della prima conferenza di servizi, il 3 luglio, per l’ultimo tratto del percorso burocratico. Truzzu ha ribadito di voler andare avanti, sollecitando lo sblocco dei 50 milioni di euro previsti.

