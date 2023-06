C’è una spaccatura nel centrosinistra in vista delle Regionali del febbraio 2024? Un approfondimento pubblicato da un giornale online cagliaritano a firma Alessandra Carta riportava i fuochi incrociati tra le diverse forze in campo. Ma le stesse forze smentiscono in coro la ricostruzione.

Luca Pizzuto è intervenuto sul caso attraverso il profilo facebook di Sinistra Futura. “Siamo dispiaciuti per la narrazione sbagliata (da cui ci dissociamo) che un quotidiano online sardo ha riportato sullo stato della Sinistra in Sardegna a seguito di un nostro comunicato. Comunicato reinterpretato in salsa divisiva, che non si addice all’obiettivo delle nostre parole. Cioè unire il fronte progressista, convocare il tavolo della coalizione e lavorare per offrire alle cittadine e ai cittadini sardi una valida alternativa alla fallimentare legislatura del centrodestra. Dunque smentiamo i titoli e le ricostruzioni fuorvianti usciti sui media”.

Francesco Agus dei Progressisti conferma che “non ci sono frizioni, non che io sappia. Né divergenze di tipo politico. Andremo sicuramente assieme in coalizione”.

Smentite anche da Alleanza Rossoverde, che comprende Sinistra Sarda, Possibile e Verdi. “Sono polemiche inventate. Noi lavoreremo affinché tutti stiano assieme e ci si avvii a superare questi quattro anni e mezzo disastrosi”.

