È una giornata da ricordare, per il paese di Orgosolo. La Signora Michela Battasi, per tutti “Tzia Michela”, 107 anni compiuti lo scorso 1° giugno, ha ricevuto il Direttore della filiale provinciale di Nuoro di Poste Italiane Andrea Madeddu, il Responsabile Provinciale Risorse Umane Francesco Maria Santisi e il Direttore dell’ufficio postale del paese, Massimo Marcias, che le hanno voluto rendere omaggio con una breve e cordiale visita presso l’abitazione in cui risiede.

Nata a Orgosolo nel 1916, madre di 5 figli, nonna di 15 nipoti e bisnonna di diversi pronipoti, la Signora Michela ha sempre alternato il lavoro nelle campagne del paese alla cura della famiglia e della casa.

Nel corso dell’incontro, il direttore provinciale, il responsabile risorse umane e il direttore della sede barbaricina hanno consegnato alla ultracentenaria un attestato, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati nei confronti dell’Azienda nel corso degli anni.

Nel testo della pergamena l’omaggio e i ringraziamenti: “Gentilissima Signora Michela, Poste Italiane Le porge i suoi omaggi e La ringrazia per la stima e la fiducia dimostrate nei confronti dell’Azienda nel corso degli anni”.

Al termine della piccola ma intensa “cerimonia”, “Tzia Michela” ha ringraziato i rappresentanti di Poste Italiane con un sorriso e ha dato appuntamento a tutti i presenti per il prossimo 1° giugno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it