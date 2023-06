Non piace alla Slc Cgil l’accordo proposto dal Sovrintendente del Teatro Lirico sulla proroga dei tempi determinati che, secondo il sindacato, non fa altro che rinviare ulteriormente e senza valido motivo la stabilizzazione dei precari.

Il testo infatti porta a 42 mesi il limite massimo per prorogare i contratti a termine ma registra soltanto un timido impegno da parte della Fondazione a avviare l’iter delle procedure per i bandi di assunzione a tempo indeterminato entro l’anno.

“E’ un impegno non sufficiente perché non fissa termini precisi”, ha spiegato il segretario regionale Slc Cgil Antonello Marongiu sottolineando anche che “negli incontri la Slc Cgil ha manifestato la volontà di agevolare la continuità occupazionale del personale precario chiedendo al contempo alla direzione di definire i criteri per la stabilizzazione del cosiddetto precariato storico con l’unico parametro dell’anzianità di servizio”.

Il nodo critico, secondo Slc e Rsu, riguarda i tempi delle procedure concorsuali e dei diversi adempimenti amministrativi necessari per la stabilizzazione di circa settanta lavoratrici e lavoratori: “La Fondazione afferma di non poterle svolgere in tempi rapidi proprio a causa della mancanza di personale, una situazione paradossale”, denuncia Marongiu.

Dopo lo sblocco della dotazione organica finalmente definita dal ministero – la Fondazione cagliaritana è stata l’ultima in Italia – la Slc si aspettava una svolta immediata che, invece, sembra ancora lontana: “Il ricorso alle proroghe dei contratti proposto ancora una volta dalla direzione del Teatro non è accettabile, soprattutto in assenza di chiarezza sulla prospettiva, sui tempi effettivi in cui lavoratrici e lavoratori precari potranno finalmente contare su un’occupazione stabile”.

Per queste ragioni, considerata la difficoltà di arrivare a un accordo condiviso anche dalla Slc, è stato chiesto il coinvolgimento del sindaco di Cagliari, presidente della Fondazione, e del Consiglio di indirizzo ma, al momento, non è arrivata alcuna disponibilità. “L’auspicio – conclude Marongiu – è che al più presto ci si possa incontrare per affrontare il tema cercando di trovare una soluzione definitiva in tempi certi e veloci”.

