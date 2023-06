Sospesi gli arresti domiciliari a Villasimius per un pluripregiudicato del posto di 42 anni.

L’uomo avrebbe evaso più volte la misura cautelare, danneggiando anche il braccialetto elettronico.

Ora dovrà espiare la pena di 3 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione per atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, incendio, lesioni personali aggravate e guida in stato di ebrezza, tutti commessi in Villasimius tra il 17 e 20 ottobre 2020.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Uta.

