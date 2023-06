Il 20 giugno, a Mandas, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di arresto nei confronti di un 30enne del luogo.

Il giovane deve espiare la pena di 4 anni, un mese e diciotto giorni, oltre a una multa di 1633 euro, derivanti da cumuli di pena per sentenze di condanna passate in giudicato per i reati di rapina, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Concluse le formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.

