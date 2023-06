Un incendio a bordo strada è scoppiato sulla statale 197, all’altezza del km 10, tra San Gavino Monreale e Guspini.

Da quanto si è appreso, delle sterpaglie secche avrebbero preso fuoco in un terreno che si affaccia sulla statale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e il traffico è deviato al km 9,100 lungo la strada provinciale 4 in direzione Gonnosfanadiga, ed al km 12,500 verso la strada provinciale 61.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per procedere alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it