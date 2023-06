Stavano viaggiando verso Carbonia per sostenere l’esame di maturità, quando i cinque studenti sono rimasti coinvolti in un incidente sulla ss 195, a Giba.

Il giovane alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Tutti i passeggeri hanno riportato diverse ferite: tre sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Ancora da accertare le cause del sinistro stradale.

Sul posto alcune ambulanze, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

I tre che si trovano nelle condizioni peggiori sono stati trasferiti al Brotzu di Cagliari, mentre gli altri due sono ricoverati al Sirai di Carbonia.

