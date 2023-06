Un’enorme nube di polvere sahariana attraverserà a breve la Sardegna.

Lo rivela il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, l’agenzia ambientale della Commissione europea che si occupa di inquinamento.

La grande massa di Pm 2,5, dicono gli esperti, passerà sopra l’Isola, con particolare intensità tra oggi e domani, per dirigersi poi verso la Sicilia.

Come spiega il Cdc (Center for disease control and prevention) le polveri sahariane “possono essere dannosa per la salute” e scatenare potenzialmente “attacchi di asma nelle persone che soffrono di asma e aggravando altre condizioni respiratorie”.

Ma non solo. La polvere sahariana è un danno anche per la qualità dell’aria in quanto “aumenta i livelli di particolato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it