Sono in corso i lavori per la riqualificazione di Piazza Cuoco a Pirri, tra via Cuoco e via Fratelli Bandiera.

Lo fa sapere il consigliere del Comune di Cagliari Roberto Mura: “L’intervento prevede, oltre alla realizzazione dei parcheggi, la nuova illuminazione, la riqualificazione dell’area verde corredata da panchine, una nuova area giochi per bambini e il completamento dell’area cani”.

“Ciò è stato possibile – spiega Mura – grazie all’approvazione di un mio emendamento al Bilancio comunale da 110.000 euro”.

