La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato i criteri del bando che consentirà di assegnare finanziamenti ai Comuni della Sardegna per la realizzazione di interventi sulla viabilità di interesse locale.

I fondi regionali stanziati a questo scopo nell’ultima legge Finanziaria ammontano complessivamente a 10 milioni di euro.

“Grazie alle risorse messe in campo – dichiara l’assessore Saiu – finanzieremo la realizzazione di un programma per le strade, intersezioni e altre opere viarie di competenza dei Comuni, inclusi marciapiedi e spazi destinati a parcheggi e piste ciclabili”.

Le domande presentate saranno inserite in una graduatoria che terrà conto del livello di progettazione degli interventi (con priorità a quelli più avanti nelle procedure) e della presenza di eventuali cofinanziamenti.

Le proposte potranno accedere a un finanziamento massimo di 500mila euro se il Comune ha più di 15mila abitanti e di 300 mila in caso di popolazione inferiore: “Aspetto che – sottolinea l’assessore Saiu – consentirà un equo accesso alle risorse per tanti piccoli comuni, dove spesso si registrano le necessità più forti”.

Una delibera, quella della Giunta sulla viabilità, che arriva a breve distanza dall’approvazione dell’analogo provvedimento che, sempre a favore dei Comuni dell’Isola, ha messo a disposizione fondi per gli interventi di ristrutturazione sulle chiese. “Stiamo mettendo in campo un pacchetto coerente di misure a sostegno dei Comuni, a beneficio dei cittadini sardi. Entro la fine dell’estate – precisa l’assessore dei Lavori Pubblici – approveremo una serie di misure dirette a sostenere gli enti locali della Sardegna su alcuni specifici programmi di spesa e proseguiremo approvando una dotazione economica aggiuntiva che consenta lo scorrimento di alcune graduatorie ancora aperte per il finanziamento di opere pubbliche, verrà quindi incrementa anche la dotazione del bando per la viabilità, così da soddisfare le esigenze di un numero maggiore di comuni sardi. Infine programmeremo le risorse per realizzare interventi diretti all’efficientamento energetico degli edifici e per gli impianti di illuminazione pubblica. Complessivamente il pacchetto di interventi a favore dei comuni supererà i cento milioni di euro”.

